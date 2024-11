Anaqua / Anaqua soll von Nordic Capital, einem führenden Private ...

Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign =nov2024) , ein führender Anbieter von Technologielösungen und -dienstleistungen für Innovation und geistiges Eigentum (IP), gibt heute bekannt, dass Nordic Capital, ein weltweit erfahrener Private Equity-Investor im Bereich Technologie und Zahlungssysteme, exklusive Verhandlungen aufgenommen hat, um eine Mehrheitsbeteiligung an Anaqua von seinen bestehenden Aktionären unter der Führung von Astorg zu erwerben. Im Rahmen dieser Transaktion soll Nordic Capital Mehrheitsaktionär von Anaqua werden und die Nachfolge von Astorg antreten. Astorg ist seit 2019 der Hauptinvestor von Anaqua und hat das starke und beständige Wachstum von Anaqua in den letzten fünf Jahren unterstützt.

Diese Übernahme würde eine strategische Investition darstellen, die darauf ausgerichtet ist, Anaquas weiteres Wachstum voranzutreiben, die globale Expansion zu unterstützen und die Marktposition des Unternehmens durch die kontinuierliche Verbesserung seiner erstklassigen Software und seiner operativen Fähigkeiten weiter zu stärken. Diese Ankündigung erfolgt im 20. Jahr der Bereitstellung software-basierter IP-Managementlösungen durch Anaqua. Anaquas differenzierte Plattformen AQX und PATTSY WAVE kombinieren bewährte Arbeitsabläufe, Datenanalysen, Auslandsanmeldungen sowie Zahlungen für Patent- und Markenerneuerungen, alles eingebettet in ein intelligentes Ökosystem, um Abläufe zu optimieren, Strategien zu entwickeln und Entscheidungen rund um die wertvollen IP-Portfolios der Kunden zu unterstützen.



Nordic Capital verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, innovative Technologieunternehmen bei der Beschleunigung des Wachstums zu unterstützen und würde sein umfassendes Wissen über Teilsektoren und operative Abläufe nutzen, um Werte zu schaffen und Anaquas ehrgeizige Pläne voranzutreiben. Der Investor hat 33 Technologieinvestitionen in Unternehmen mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 26 Milliarden Euro getätigt und verfügt über langjährige Erfahrung mit Investitionen in Partnerschaften mit Eigentümern, Gründern und Management-Teams.

"Nordic Capital teilt unsere Vision einer software-basierten IP-Management-Plattform und wäre damit der ideale Partner für unsere nächste Wachstumsphase. Seine umfassende Branchenerfahrung, erfolgreiche Historie bei Investitionen in Softwareunternehmen und sein umfangreiches globales Netzwerk würde uns dabei helfen, die IP-Management-Branche weiter zu transformieren", kommentierte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Nordic Capital würde es uns ermöglichen, unsere globale Expansion zu beschleunigen, unsere technologieorientierten Lösungen zu verbessern und die operative Exzellenz voranzutreiben, was letztlich unseren Kunden zugutekommt", fügte Justin Crotty, COO von Anaqua, hinzu.



"Nordic Capital hat die beeindruckenden Fortschritte von Anaqua aufmerksam verfolgt und würde sich freuen, in einen führenden Anbieter von IP-Management und Innovationstechnologie zu investieren. Diese Partnerschaft stünde im Einklang mit unserem Engagement, Unternehmen zu unterstützen, die den Branchenwandel vorantreiben, und würde perfekt zur

Technologie-Investitionsstrategie von Nordic Capital passen. Wir freuen uns darauf, Anaqua in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, und dem Unternehmen dabei zu helfen, die globale Präsenz weiter auszubauen und die führende IP-Management-Plattform für innovationsgetriebene Branchen zu etablieren", erklärte Fredrik Näslund, Partner und Head of Technology & Payments bei Nordic Capital Advisors.



"Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Anaqua, die unsere erste Investition in den Vereinigten Staaten darstellt. In den letzten fünf Jahren haben wir unsere enge Zusammenarbeit mit Bob, Justin und dem gesamten Team sehr geschätzt und gemeinsam eine transformative Wachstumsreise unternommen. Wir freuen uns darauf, Anaqua in seinem nächsten Kapitel weiter gedeihen zu sehen", so François de Mitry, CIO von Astorg.

Die endgültigen Verträge für die Übernahme würden nach Information und Konsultation mit den Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen. Die Transaktion würde den üblichen behördlichen Genehmigungen unterliegen und voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.



Arma Partners und Jefferies fungierten bei dieser Transaktion als exklusive Finanzberater und Latham & Watkins fungierten als Rechtsberater von Astorg und Anaqua. William Blair fungierte als Finanzberater von Nordic Capital.

Über Anaqua



Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Anaquas IP-Management-Lösungen AQX und PATTSY WAVE kombinieren bewährte Arbeitsabläufe mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien unterstützt, fundierte Entscheidungen ermöglicht und Prozesse effizienter gestaltet. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Kanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=nov2024 oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/) .

Über Nordic Capital



Nordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der sich auf ausgewählte Sektoren fokussiert und durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltige Unternehmen schafft. Dabei konzentriert sich Nordic Capital auf bestimmte Regionen und Sektoren, in denen der Investor umfangreiche und langjährige Erfahrung hat. Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie Services & Industrietechnologien. Kernregion ist Europa, im Gesundheitswesen sowie im Bereich Technologie & Zahlungssysteme ist Nordic Capital weltweit aktiv. Seit Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital 26 Milliarden Euro in fast 150 Beteiligungen investiert. Die jüngsten Fonds sind Nordic Capital XI mit 9,0 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital und Nordic Capital Evolution mit 1,2 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital, das hauptsächlich von internationalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds bereitgestellt wird. Nordic Capital Advisors verfügt über Niederlassungen in Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Südkorea. http://www.nordiccapital.com .



"Nordic Capital" bezieht sich je nach Kontext auf einzelne oder alle Einheiten Investmentvehikel, Strukturen und verbundene(n) Gesellschaften, die unter der Marke Nordic Capital firmieren. Die General Partners und/oder beauftragten Portfolio-Manager von Nordic Capitals Einheiten und Investmentvehikeln werden von mehreren nicht-diskretionären Untergesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden.

Über Astorg



Astorg ist ein führendes paneuropäisches Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 24 Milliarden Euro. Astorg arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu erwerben und bietet ihnen die strategische Beratung, Governance und das Kapital, die sie zum Erreichen ihrer Wachstumsziele benötigen. Astorg verfügt über eine ausgeprägte Unternehmerkultur, eine langfristige Aktionärsperspektive und ein schlankes Entscheidungsgremium. Astorg besitzt wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, Technologie, Unternehmensdienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in London, Paris, New York, Frankfurt und Mailand. http://www.astorg.com



