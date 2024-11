Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Perdido und Elena in der Bergbauregion Western Malargüe in Argentinien

„Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Erschließung der Bergbauregion Western Malargüe“, so CEO James Hedalen. „Es ist das erste Mal, dass in einem Projekt von Kobrea Mineralexplorationsaktivitäten samt Bohrungen genehmigt wurden. Wir können es kaum erwarten, unsere Teams zur Durchführung der ersten Arbeiten im Feld in die Projekte El Perdido und Elena zu entsenden, die im allerersten Bohrprogramm in einem Kobrea-Projekt ihren Höhepunkt finden werden. Ich möchte der Regierung von Mendoza, der Bergbauinitiative Impulsa Mendoza und den Projektverkäufern für die engagierte Arbeit über so viele Jahre danken, die nun zu diesem Ergebnis geführt hat.“

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Am 12. November 2024 wurden die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 34 Projekte in der Gesetzgebung der Provinz ratifiziert und damit grünes Licht für die Exploration und Erschließung von 34 Bergbauprojekten in der Region Malargüe gegeben. Die Genehmigung der ersten 34 Projekte folgt auf einen langwierigen Prozess mit öffentlichen Anhörungen, Bürgerbeteiligungsverfahren und Fachanalysen. Im Zuge der nächsten Monate werden noch weitere Projekte - einschließlich der noch ausstehenden fünf Kobrea-Projekte im WMMD - ein ähnliches Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Projekt El Perdido

Das 6.878 Hektar große Projekt El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde. Das Porphyrziel präsentiert sich als 2 x 3 Kilometer große hydrothermale Alterierung, die Anhäufungen einer klassischen Porphyralterierung aufweist, bei der stellenweise Kalialterierungen an die Oberfläche treten (Abbildung 1). Ein 900 x 500 Meter großer Bereich mit Quarz-Trümmerzonen korreliert mit einer anomalen Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierten porphyrischen Intrusionen aus Quarzdiorit, vereinzelt Biotit-Brekzien und Kalialterierungen in einem Gebiet, das ansonsten von Phyllitalterierungen dominiert wird. Die Auswertung der Daten einer im Jahr 2013 absolvierten, bodengestützten Magnetikmessung skizziert eine unterirdische magnetische Anomalie, die etwa 1.000 Meter breit ist und 1.000 Meter in die Tiefe reicht. Diese ist von einer schwächeren magnetischen Signatur umgeben und stellt im Kontext der Erkundung einer porphyrischen Kupfer-, Gold- und Molybdän-Lagerstätte ein attraktives geophysikalisches Ziel dar.