EDAN stellt auf der MEDICA 2024 die neuesten Innovationen für das globale Gesundheitswesen vor

DUSSELDORF, Deutschland, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Edan Instruments Inc. (300206.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen, präsentierte seine neuesten Produktinnovationen auf der MEDICA 2024 in Deutschland. Die Veranstaltung, die vom 11. bis 14. November stattfand, zog über 83.000 Besucher und 5.300 Aussteller an, die die Fortschritte in der Gesundheitstechnologie präsentierten.

„Das 30-jährige Bestehen von EDAN in diesem Jahr unterstreicht unser Engagement für praktische, anpassungsfähige Gesundheitslösungen für reale Herausforderungen", sagte Brian He, Regionalverkaufsleiter von EDAN. „Unsere neuesten Innovationen werden durch ständiges Feedback von klinischen Fachleuten geprägt, was zeigt, wie wichtig es ist, durch Veranstaltungen wie die MEDICA mit der Praxis in Kontakt zu bleiben."