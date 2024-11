Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH über die Zukunft der PV-Branche (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

St. Andrä Wördern (ots) - Die vergangenen Jahre und die anhaltendeWirtschaftskrise machen vielen Hausbesitzern bewusst: Eine Alternative zumherkömmlichen Stromanbieter ist dringend notwendig. Photovoltaikanlagen geltendabei für viele als die naheliegendste Lösung - doch stellt sich die Frage:Lohnt sich die Investition in eine solche Anlage wirklich noch? Wie Hausbesitzervon Solarenergie profitieren können und wie die Zukunft der Photovoltaikbrancheaussieht, erfahren Sie hier.Unternehmen und Privatmenschen befinden sich in einer Abhängigkeit - zumindestdiejenigen, die weiterhin auf traditionelle Stromversorger setzen. Die letztenJahre haben jedoch deutlich gemacht, wie nachteilig diese Abhängigkeit sein kann- sei es durch stark steigende Strompreise oder durch die drohendeNetzüberlastung, die schlimmstenfalls zu Ausfällen führt. Viele Verbraucherinteressieren sich in diesem Zusammenhang für eine Photovoltaikanlage, die durchSonnenenergie den Strombedarf teilweise oder sogar vollständig decken kann. Dochkann diese Technologie tatsächlich die Abhängigkeit von klassischenStromanbietern überwinden? "Viele Verbraucher sind von der hohenAnschaffungsinvestition abgeschreckt", erklärt PV-Experte Max Wagner. "Oftbesteht Unsicherheit darüber, ob sich eine solche Investition wirklich lohnt undob Solarenergie eine langfristig tragfähige Lösung bietet. Diese Bedenken sindnachvollziehbar - schließlich steht im schlimmsten Fall ein beträchtlicherfinanzieller Verlust im Raum.""Trotz aller Bedenken sind Photovoltaikanlagen die beste Wahl, um langfristigunabhängig und zukunftssicher aufgestellt zu sein", betont der Unternehmer. AlsPV-Experte und Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH begleitet Max Wagnerseine Kunden von der ersten Beratung über die Anschaffung bis hin zurInbetriebnahme ihrer Solaranlagen und kennt die zahlreichen positiven Effekte,die eine solche Investition für Privatkunden mit sich bringt. "Oft wird dabeiübersehen, dass nahezu alle alternativen Stromerzeugungsmethoden förderfähigsind", erklärt der Experte. "Dank verschiedener Förderprogramme lassen sich dieInvestitionskosten erheblich senken, sodass der Endverbraucher nur einengeringen Teil selbst finanzieren muss." Unternehmen und Privatpersonen solltensich also von den Kosten nicht abschrecken lassen, sondern die Vorteile diesernachhaltigen Alternative bedenkenlos nutzen.Die Netzbelastung steigt: Warum sich Verbraucher jetzt nach Alternativen umsehenmüssenPhotovoltaikanlagen sind für Hausbesitzer und Unternehmen besonders attraktiv.Grund dafür ist vor allem die Möglichkeit, sich autark von Netzbetreibern