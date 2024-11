FUCHS SCHMITT und Europas größter Fashion-Dienstleister KATAG schließen Partnerschaft

COMMANDER CONFIRMS RECEIPT OF UNSOLICITED TAKEOVER BID BY FRUCHTEXPRESS

.....und nun kommt, womit durchaus zu rechnen war, ein TO- angebot......allerdingszu nem kurs von grad mal cad 0,09 was einer MK von NICHT einmal cad- mios 5,-entspricht !!!!für MICH einfach nur.....VÖLLIG unangemessen und KEIN grund für eine annahme, wieoffenbar auch seitens des boards, wie ICH u.a. auch folg. auszug entnehme........2024-03-04 13:05 ET - News ReleaseMr. Brandon Macdonald reportsCommander Resources Ltd. has received notice from FruchtExpress Grabher GmbH & Co. KG (FEx), announcingCommander shareholders are advised to take no action in respect of the proposed offer until Commander's board of directors have made a formal recommendation to shareholders..........https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!CMD-3520477/C/CMD.....derweil schnellt kurs bei TOP- vol., wie erwartbar, um über 40% gen norden.........hbg55