Nvidia schwächer erwartet - Mittwoch Zahlen, Blackwell-Probleme

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia dürften am Montag an ihre Kurskorrektur vom Freitag anknüpfen. Vorbörslich zeichnet sich ein Minus von 2,5 Prozent ab, nachdem der Kurs vor dem Wochenende schon gemeinsam mit der Nasdaq-Börse abgerutscht war. Deren Erholung dürfte die Aktie am Montag also zunächst nicht mitgehen. Am Mittwoch werden nach Börsenschluss die Quartalszahlen von Nvidia erwartet.

Im Fokus steht aber auch die Einführung der neuen Chip-Mikroarchitektur namens Blackwell. In Medienberichten heißt es, es gebe Überhitzungsprobleme mit den neuen, auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Chip-Servern. Am Markt wächst daher die Sorge, dass es zu Verzögerungen kommen könnte bei der Auslieferung dieser Schlüsseltechnologie für die KI-Zukunft.