VivoPower-Tochter Tembo sichert sich vollwertige Straßenzulassung für seine vollelektrischen Tembo Tusker-Fahrzeuge im 10 Milliarden USD schweren Markt für Pick-up-Trucks in Australasien

- Der Tusker ist ab sofort in allen australischen Bundesstaaten und Territorien zum Verkehr auf der Straße und im Gelände zugelassen

- Dank der behördlichen Fahrzeugtypzulassung kann Tembo den Verkauf und die Auslieferung des Tusker an alle australischen Kunden ankurbeln

LONDON, 18. November 2024 / IRW-Press / Tembo E-LV B.V. („Tembo“), ein Tochterunternehmen der an der Nasdaq notierten B Corporation VivoPower International PLC (Nasdaq: VVPR) („VivoPower“), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine 100 % elektrischen Tembo Tusker-Nutzfahrzeuge eine vollwertige Fahrzeugtypgenehmigung (vehicle type approval, VTA) und Zulassung für den Straßenverkehr in ganz Australien erhalten hat.

Die von Tembo erwirkte Zulassung macht den Tusker zum erst zweiten vollelektrischen Nutzfahrzeug mit einer vollwertigen Zulassung für den Straßenverkehr in Australien.

Eine VTA ist ein äußerst wichtiger regulatorischer Meilenstein im Markt für Pick-up-Trucks in der Region Australasien, der von uns auf rund 10 Mrd. USD geschätzt wird. Ohne eine VTA gelten Fahrzeuge nicht als „homologiert“ und sind daher aus rechtlicher Sicht nicht zum Verkehr auf öffentlichen Straßen in Australien und Neuseeland zugelassen. Eine VTA stellt sicher, dass Fahrzeuge einschließlich Elektrofahrzeuge die wesentlichen Sicherheits-, Umweltschutz- und Diebstahlsicherungsstandards erfüllen, bevor sie in den Straßenverkehr gelangen. Nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (Road Vehicle Standards, RVS) sind diese vom Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, and Communications erteilten Zulassungen eine Bestätigung dafür, dass Elektrofahrzeuge die strengen nationalen Vorschriften in Bezug auf Design, Konstruktion und Leistung erfüllen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden VTAs für die Regulierung neuer vollelektrischer Fahrzeugmodelle auf dem Markt unerlässlich. Sie befassen sich mit den speziell für Elektrofahrzeuge geltenden Standards, wie z. B. Batteriesicherheit und Ladekapazitäten, und unterstützen die Hersteller beim Nachweis der Einhaltung regionaler Vorschriften. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr, sondern stärkt auch das Vertrauen der Konsumenten in innovative EV-Technologien.