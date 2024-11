Green Bridge Metals Corporation ernennt Robert G. Krause zum Mitglied des Vorstands

Vancouver, Kanada - 18. November 2024 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-me ... - freut sich, die Ernennung von Robert G. Krause zum Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Krause verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung in Nord-, Mittel- und Südamerika und wird Green Bridge bei der Weiterentwicklung seiner Explorationsprojekte und vielversprechenden Grundstücke in der Region unterstützen.

Herr Krause schloss 1985 sein Studium an der University of British Columbia ab und war seitdem in verschiedenen leitenden Positionen im Bergbausektor tätig, unter anderem als Explorationsgeologe, Projektmanager und Vice President of Exploration. Seine umfangreiche Erfahrung umfasst die Entdeckung, Verwaltung und Erweiterung von Mineralvorkommen, wobei er sich insbesondere auf Gold-, Kupfer-, Nickel- und Platingruppenelement-Ressourcen (PGE) konzentriert.

Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehörte die Leitung des Explorationsteams, das für die Entdeckung einer Lagerstätte mit einem Goldäquivalent von 1 Million Unzen in Honduras verantwortlich war, die später von Geomaque Mines und anschließend von Glamis Gold erworben wurde. Seine Arbeit umfasste die Leitung von Projekten in einigen der schwierigsten Umgebungen der Welt, von der Arktis bis zu den Anden, die Verwaltung von Explorationsbudgets, die mehrere Millionen Dollar übersteigen, und die Sicherung von Risikokapital für junge Bergbauunternehmen.

Über seine Explorationserfolge hinaus hat Krauses Unternehmergeist das Wachstum seiner eigenen geologischen Beratungsfirma vorangetrieben, die Bergbauunternehmen sowohl in strategischer als auch in betrieblicher Hinsicht beraten hat. Er war in verschiedenen Vorstands- und Beratungsfunktionen tätig und trug zum Wachstum und zur Unternehmensstrategie mehrerer Bergbauunternehmen bei, wobei er sich den Ruf erworben hat, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

"Wir freuen uns sehr, Robert in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen", sagte David Suda, CEO von Green Bridge. "Sein fundiertes geologisches Wissen, seine nachweislichen Erfolge bei der Entdeckung und Erschließung sowie seine umfangreiche Erfahrung in verschiedenen geologischen Umgebungen werden uns dabei helfen, unsere Projekte voranzutreiben und langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

