First Phosphate gibt Notierung am OTCQB-Markt und Erhalt der DTC-Berechtigung in den Vereinigten Staaten bekannt

Das Unternehmen ist ebenso erfreut mitzuteilen, dass seine Aktien für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung durch die Depository Trust Company („DTC“) in den Vereinigten Staaten zugelassen sind.

Der OTCQB ist der führende Markt für in der Frühphase und in der Entwicklung befindliche US-amerikanische und internationale Unternehmen. Der von der U.S. Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannte und von der OTC Markets Group, Inc. betriebene OTCQB unterstützt Unternehmen beim Aufbau eines bedeutenden Shareholder Value, unter anderem durch eine verbesserte Liquidität und Bewertung. Anleger können von einem effizienten Handel über ihren bevorzugten Broker oder Finanzberater, einer transparenten Preisbildung mit Echtzeit-Kursen und einer zuverlässigen Offenlegung profitieren, die Brokern/Händlern und Marktdatenanbietern auf breiter Basis zur Verfügung gestellt wird.

Erwartungsgemäß wird die DTC-Berechtigung den Handel vereinfachen und die Liquidität der Aktien in den Vereinigten Staaten weiter verbessern. DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation, eines US-Unternehmens, das für die Verwaltung des elektronischen Clearings und der elektronischen Abrechnung von börsennotierten Unternehmen zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung über DTC zugelassen sind, gelten als „DTC-berechtigt“. Diese elektronische Methode des Clearings von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barmitteln und damit den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl von Brokerage-Firmen gehandelt werden können, da sie nun deren Anforderungen entsprechen.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(„LFP“)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

