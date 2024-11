1 Dividenden-ETF, den Milliardär Druckenmiller für 135.000.000 USD gekauft hat

Nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten steht für ihn fest, dass in der kommenden Zeit vor allem der amerikanische Bankensektor zu den Gewinnern zählen wird.

So plant die neue Regierung beispielsweise eine Deregulierung des Finanzsektors. Zwar erhöhen sich infolgedessen voraussichtlich kurzfristig die Bankrenditen, langfristig fördern geringere Eigenkapitalvorschriften aber auch wieder mehr Risikobereitschaft, eine Blasenbildung und eine neue Finanzkrise.

Amerikanische Regionalbanken profitieren

Aus diesem Grund hat Stanley Druckenmiller zuletzt 135 Millionen US-Dollar in den SPDR® S&P® Regional Banking ETF investiert.

Er besitzt eine amerikanische ISIN und wurde speziell für den US-Markt konzipiert, ist aber über die Börse handelbar. Dabei bieten sich aufgrund des höheren Handelsvolumens vor allem US-Börsenplätze an.

Der SPDR® S&P® Regional Banking ETF verwaltet derzeit 4,9 Milliarden US-Dollar, kostet jährlich nur 0,35 Prozent des investierten Betrages und notiert derzeit zu einer Ausschüttungsrendite von 2,41 Prozent (18.11.2024). Im Fonds befinden sich 143 regionale Bankaktien, die im Vergleich zum breiten Markt immer noch sehr günstig bewertet sind.

So liegen das Kurs-Buchwert- und das Kurs-Gewinn-Verhältnis der gehaltenen Wertpapiere nur bei 1,26 beziehungsweise 14,07 (18.11.2024). Darüber hinaus gehen die Analystenschätzungen für die regionalen US-Banken in den kommenden drei bis fünf Jahren von einem jährlichen Gewinnwachstum in Höhe von 5,42 Prozent aus.

Auch die regionalen US-Banken sind mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 12,1 Milliarden US-Dollar keine kleinen Unternehmen. Hinzu kommt, dass einzelne US-Bundesstaaten oft so groß und wirtschaftsstark wie verschiedene einzelne europäische Länder allein sind.

Große US-Banken

Wer hingegen eher in große US-Banken investieren möchte, könnte den iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF in Erwägung ziehen. Er wurde im Mai 2018 in Irland für den europäischen Markt aufgelegt, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,35 Prozent, thesauriert seine Erträge, verwaltet 477 Millionen Euro und hält derzeit 41 amerikanische Banken (18.11.2024).

Dazu gehören beispielsweise die Citigroup, Wells Fargo und JPMorgan Chase.

Stanley Druckenmiller bevorzugt hingegen die kleineren US-Regionalbanken, da sie stärker von einer Deregulierung profitieren. Sie sind im Vergleich zu den Großbanken oft ausschließlich in den USA aktiv.

Bank-Einzelwerte

Neben dem SPDR® S&P® Regional Banking ETF hat Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2024 zusätzlich verschiedene einzelne Bank-Aktien gekauft.

Dazu gehören in Reihenfolge der sinkenden Gewichtung die Citigroup, First Horizon, Banco Macro (Argentinien), M&T Bank, Huntington Bancshares, First Citizen Bancshares, Keycorp, Citizen Financial, Truis Financial, U. S. Bancorp, Ameris Bancorp und die Grupo Financiero Galicia (Argentinien).

Fazit

Multimilliardär Stanley Druckenmiller setzt nach der US-Wahl unter anderem auf US-Banken, die zumindest kurzfristig von einer Deregulierung und Steuersenkungen profitieren könnten. Darüber hinaus sind sie derzeit immer noch günstig bewertet.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

