Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtigste Ziele des deutschen Mittelstands

Hannover (ots)



- Noch vor wirtschaftlichem Wachstum zählen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu

den langfristigen TOP-Prioritäten des Managements

- Mittelstand investiert besonders in eigene Produktion oder Versorgung mit

Erneuerbaren Energien sowie Energieeffizienz von Gebäuden

- Kosten und Komplexität sind die größten Herausforderungen für Unternehmen

- NORD/LB "Energiewende-Kompass 2024" erhebt Status und Stimmungsbild im

deutschen Mittelstand in puncto Relevanz, Investitionen und Herausforderungen

der Energiewende



Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat heute erste Auszüge ihres neuen

"Energiewende-Kompass 2024" für den deutschen Mittelstand veröffentlicht. Die im

Auftrag der Bank durchgeführte Studie, bei der zuständige Führungskräfte aus 300

Unternehmen zum Thema Energiewende befragt wurden, zeigt, dass die ökologische

Transformation trotz der gegenwärtigen geopolitischen und konjunkturellen

Unsicherheiten das langfristig wichtigste Leitmotiv für den deutschen

Mittelstand ist.





Knapp 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass Nachhaltigkeit undUmweltschutz für sie zu den wichtigsten Zielen zählen. Damit liegt derenBedeutung sogar noch über der des wirtschaftlichen Wachstums (30 Prozent). Zudemlenken Unternehmen schon heute im Durchschnitt rund ein Viertel ihresInvestitionsvolumens in die ökologisch-soziale Transformation."Der deutsche Mittelstand wird zur treibenden Kraft der Energiewende", sagteJörg Frischholz, CEO der NORD/LB. "Für Unternehmen kann die Transformation zueinem nachhaltigen Geschäftsmodell einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil inder Zukunft bedeuten. Mit dieser zunehmenden Bedeutung für Unternehmen undManagement erhöhen sich die Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung dereigenen Klimabilanz kontinuierlich. Neben den ökonomischen Vorteilen leistetjedes Unternehmen mit seiner nachhaltigen Transformation einen eigenenökologischen Beitrag zur Klima- und Energiewende in Deutschland."Dabei spielen auf dem Weg zu einer ökologischeren und sozialeren Wirtschaft dieEnergiethemen für den deutschen Mittelstand eine besonders wichtige Rolle. Fürnahezu die Hälfte der befragten Unternehmen hat in diesem Zusammenhang dieReduktion von CO2-Emissionen die höchste Priorität, gefolgt von Energieeffizienzund dem Einsatz erneuerbarer Energien (44 Prozent).Um erneuerbare Energien nutzen zu können, haben über 80 Prozent der Unternehmenin den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen eingeleitet: Dabei liegt eine derPrioritäten auf der Investition in eine eigene Photovoltaikanlage (42 Prozent).Zudem haben viele Unternehmen Versorgungsverträge mit regionalen Stadtwerkenoder Energieversorgern geschlossen, um erneuerbare Energien zu beziehen (37