Mobidrom bindet Taxistände aus NRW-Kommunen ein (FOTO)

Düsseldorf /Köln (ots) -



- Neues Feature auf Verkehr.NRW: NRW-Taxibranche und Mobidrom kooperieren

- Verkehrsportal integriert offene Taxidaten

- Mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln einfach reisen



Die NRW.Mobidrom GmbH, Betreiber des Verkehrsportals Verkehr.NRW, kooperiert mit

der Taxibranche in NRW. Ab sofort sind Taxistände von ausgewählten Städten in

Nordrhein-Westfalen auf dem Mobilitätsportal Verkehr.NRW sichtbar. Dazu zählen

Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Herne. Die verwendeten Daten

stammen sowohl aus offenen Datenquellen der Städte als auch aus der Mobilithek,

der Mobilitätsdatenplattform des Bundes.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Verkehr.NRW bietet mit der Darstellung unserer Taxistände auf der Karte einenechten Mehrwert als Alleinstellungsmerkmal. Ich bin sehr froh, dass die beidenmaßgeblichen Verbände des Taxigewerbes in NRW gemeinsam mit dem Mobidrom dieMobilität für die Menschen in unserem Land besser und einfacher machen konnten,"sagt Sascha Waltemate, Geschäftsführer des Verbands des privaten gewerblichenStraßenpersonenverkehrs Nordrhein-Westfalen (VSPV e.V.), anlässlich derTaximesse in Köln. "Ich freue mich, dass die Europäische Taximesse den Rahmenstellen konnte, in dem die wichtige Integration der Taxistände als wesentlicherMobilitätsbaustein auf Verkehr NRW erfolgen, vorgestellt werden konnte," betontDr. Michael Stehr, Geschäftsführer der Fachvereinigung Personenverkehr NordrheinTaxi-Mietwagen (FPN e.V.).Die neue Funktion unterstützt Reisende bei der Planung im Vorfeld und vor Ortdabei, schnell die nächste Taxistation zu finden - ein praktischer Baustein, umden Zugang zum öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern und die sogenannte"letzte Meile" im Reiseverlauf einfach zu gestalten. Dr. Jochen Harding,Geschäftsführer der NRW.Mobidrom GmbH, betont die Bedeutung der neuen Funktion:"Mit unserem Datenangebot wollen wir Reisende unterstützen, die im Laufe ihrerReise verschiedene Transportmittel kombinieren. Taxis sind dabei einunverzichtbares Bindeglied, vor allem im Zusammenspiel mit Bus und Bahn." Stehrund Waltemate betonen gemeinsam: "Die Zusammenarbeit von Mobidrom, FPN und VSPVbetrachten wir als zukunftsweisend."Das Verkehrsportal Verkehr.NRW stellt bereits heute umfassende und gebündelteVerkehrsinformationen für den öffentlichen Nahverkehr, Radverkehr und Autofahrerzur Verfügung. Zusätzlich bietet es einen Routing Service für die Kombinationvon ÖPNV und Rad, der optimale Reiseketten anzeigt. Mit der Einbindung derTaxistände erweitert Verkehr.NRW das Angebot. Die NRW.Mobidrom GmbH hat denBetrieb des Portals vom Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen übernommen