di nuovo sul mercato con una comprovata qualità

La Compagnia tiene altresì a sottolineare che le attività in corso non avrannoimpatto sulla qualità dei servizi erogati nei confronti dei clienti e deipartner commerciali esistenti.FWU Life Insurance Austria AG, ringraziando per la fiducia concessa finora,desidera ribadire, più in generale, che continuerà a erogare tutti i propriservizi in linea con elevati standard qualitativi, proponendosi come partneraffidabile di tutte le sue controparti.In caso di domande relative al presente comunicato stampa, si invita acontattare il team di FWU Austria al numero +43 1/ 53 664 - 290 o agli indirizzimail mailto:servizio-clienti@forwardyou.at e PEC mailto:fwu@legalmail.it .Le informazioni sui nostri prodotti (Set Informativo, ecc.) sono disponibili alseguente link: https://www.forwardyou.com/it/prodotti/centro-informativo/ inbasso, alla voce "FWU Life Insurance Austria AG".Contatto:FWU Life AustriaFWU Life Insurance Austria AG - Rivergate - Handelskai 92 - Gate 2 - 4.P - 1200Vienna - Telefono +43 1 53664.290 - Fax +43 1 53669Servizio-clienti@forwardyou.at , PEC: fwu@legalmail.it - www.forwardyou.com -Partita IVA: ATU 41969009- HG Wien FN 149447aUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/177426/5911146OTS: FWU Life Insurance Austria AG