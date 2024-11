Tribesigns stärkt Partnerschaft mit Wayfair auf dem High Point Market 2024

NEW YORK, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit renommierter Möbelhersteller und -einzelhändler, und Wayfair, ein One-Stop-Online-Shop für alles, was mit dem eigenen Zuhause zu tun hat, haben kürzlich ihre laufende Partnerschaft auf dem High Point Market 2024 erweitert.

Wayfair bekräftigt sein Engagement, Tribesigns auf seinem Weg zu größerem Erfolg zu unterstützen. Beide Parteien zeigten sich mit den Ergebnissen ihrer Gespräche auf dem High Point Market in North Carolina zufrieden.

High Point Market 2024 ist eine der größten Möbelmessen Amerikas, die vom 26. bis 30. Oktober 2024 stattfand. Auf der Messe präsentierte Tribesigns eine umfangreiche Kollektion von einzigartig gestalteten Möbeln, die die Aufmerksamkeit aller Besucher auf sich zogen.

Die Besucher waren besonders beeindruckt von der Erschwinglichkeit, dem Design, der Zweckmäßigkeit und der nahtlosen Integration von Stil und Funktionalität der ausgestellten Produkte.

Wayfair besuchte Tribesigns Stand während des High Point Market mit einem Team von Mitgliedern des Senior Managements, darunter Niraj Shah (Chief Executive Officer, Co-Chairman und Co-Founder), Ryan Fitzpatrick (Vice President), Rakshita Agrawal (Director und General Manager), Arjun Mewara, (Media & Digital Advertising Lead), und andere Führungskräfte der wichtigsten Abteilungen von Wayfair.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Niraj Shah und sein Wayfair-Team zu Gast haben, um über den Ausbau unserer Zusammenarbeit zu diskutieren. Der Besuch von Wayfair unterstreicht ihre geschätzte Partnerschaft und ihr starkes Interesse am Wachstum unserer Marke und unseres Unternehmens. Es ist auch eine große Ermutigung für uns, mehr kundenorientierte Produkte exklusiv für Wayfair zu entwickeln", sagte Andy Huang, CMO von Tribesigns.

Tribesigns bietet ein umfassendes Angebot an Möbellösungen für verschiedene Bereiche wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Heimbüros, Flure, Küchen und Essbereiche. In den vergangenen 13 Jahren hat das Unternehmen eine Vielzahl von Innen- und Außenmöbeln an mehr als 30 Millionen Haushalte in den USA, Kanada, Europa und Australien geliefert.

Über Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Motto Designed For Life" dreht sich die Philosophie des Unternehmens um die Vielfalt der persönlichen Lebensstile und die Bedeutung naturfreundlicher Entscheidungen.

Tribesigns ist weithin bekannt für seine besonderen und eleganten Möbeldesigns, die meisten seiner neuesten Modelle sind einzigartig auf dem Markt. Es gibt sie nirgendwo anders und Sie werden nie enttäuscht sein, wenn Sie Tribesigns wählen.

Für weitere Informationen über Tribesigns besuchen Sie bitte https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest und TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2554835/Tribesigns_Strengthened_Partnership_with_Wayfair_at_High_Point_Market_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2554836/Tribesigns_Strengthened_Partnership_with_Wayfair_at_High_Point_Market__2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5020620/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tribesigns-starkt-partnerschaft-mit-wayfair-auf-dem-high-point-market-2024-302305639.html