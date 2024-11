Neue Grünen-Parteispitze denkt über Mietenstopp nach

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen strengere Regeln für Vermieter und halten regional gegebenenfalls auch ein vorübergehendes Verbot von Mieterhöhungen für denkbar. "Nicht nur in Großstädten ist die Frage des bezahlbaren Wohnens die soziale Frage unserer Zeit", sagte der neue Parteivorsitzende, Felix Banaszak, nach der ersten Sitzung des neuen Parteivorstands, der am Samstag in Wiesbaden gewählt wurde. Die Grünen wollten dafür sorgen, dass sich alle Menschen ihre Miete auch künftig noch leisten könnten. "Und das bedeutet, dass wir auch uns vorstellen können, in besonders angespannten Wohnlagen auch mit Mietenstopps vorzugehen", fügte er hinzu.

Noch wichtiger sei es aber, die Mietpreisbremse zu erhalten und so zu reformieren, dass bestehende Schlupflöcher geschlossen würden - etwa bei der Vermietung möblierter Wohnungen, die von den bestehenden Regelungen nicht erfasst seien.