Anaqua soll von Nordic Capital, einem führenden Private Equity-Investor im Bereich Technologie und Zahlungssysteme, übernommen werden

München / Boston (ots) - Nordic Capital gab bekannt, dass es exklusive

Verhandlungen zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Anaqua von seinen

bestehenden Aktionären unter der Führung von Astorg aufgenommen hat



Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign

=nov2024) , ein führender Anbieter von Technologielösungen und -dienstleistungen

für Innovation und geistiges Eigentum (IP), gibt heute bekannt, dass Nordic

Capital, ein weltweit erfahrener Private Equity-Investor im Bereich Technologie

und Zahlungssysteme, exklusive Verhandlungen aufgenommen hat, um eine

Mehrheitsbeteiligung an Anaqua von seinen bestehenden Aktionären unter der

Führung von Astorg zu erwerben. Im Rahmen dieser Transaktion soll Nordic Capital

Mehrheitsaktionär von Anaqua werden und die Nachfolge von Astorg antreten.

Astorg ist seit 2019 der Hauptinvestor von Anaqua und hat das starke und

beständige Wachstum von Anaqua in den letzten fünf Jahren unterstützt.







ausgerichtet ist, Anaquas weiteres Wachstum voranzutreiben, die globale

Expansion zu unterstützen und die Marktposition des Unternehmens durch die

kontinuierliche Verbesserung seiner erstklassigen Software und seiner operativen

Fähigkeiten weiter zu stärken. Diese Ankündigung erfolgt im 20. Jahr der

Bereitstellung software-basierter IP-Managementlösungen durch Anaqua. Anaquas

differenzierte Plattformen AQX® und PATTSY WAVE® kombinieren bewährte

Arbeitsabläufe, Datenanalysen, Auslandsanmeldungen sowie Zahlungen für Patent-

und Markenerneuerungen, alles eingebettet in ein intelligentes Ökosystem, um

Abläufe zu optimieren, Strategien zu entwickeln und Entscheidungen rund um die

wertvollen IP-Portfolios der Kunden zu unterstützen.



Nordic Capital verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, innovative

Technologieunternehmen bei der Beschleunigung des Wachstums zu unterstützen und

würde sein umfassendes Wissen über Teilsektoren und operative Abläufe nutzen, um

Werte zu schaffen und Anaquas ehrgeizige Pläne voranzutreiben. Der Investor hat

33 Technologieinvestitionen in Unternehmen mit einem Gesamtunternehmenswert von

rund 26 Milliarden Euro getätigt und verfügt über langjährige Erfahrung mit

Investitionen in Partnerschaften mit Eigentümern, Gründern und Management-Teams.



"Nordic Capital teilt unsere Vision einer software-basierten

IP-Management-Plattform und wäre damit der ideale Partner für unsere nächste

Wachstumsphase. Seine umfassende Branchenerfahrung, erfolgreiche Historie bei

Investitionen in Softwareunternehmen und sein umfangreiches globales Netzwerk

würde uns dabei helfen, die IP-Management-Branche weiter zu transformieren", Seite 2 ► Seite 1 von 3



