Kann Super Micro Computer das Delisting noch verhindern?

Das Unternehmen, das Server für künstliche Intelligenz herstellt, sagte letzten Mittwoch in einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde, dass es mehr Zeit benötigt, um seinen letzten vierteljährlichen Gewinnbericht vorzulegen.

Am Monatg sind die Anleger offenbar zuversichtlich, dass es dem Unternehmen noch gelingen könnte, Zweifel an seinen Geschäftspraktiken auszuräumen. Sie schickten die Aktie zweistellig, um rund 15 Prozent nach oben.

Das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Ernst & Young beendete die Zusammenarbeit.

"Wie wir bereits bekannt gegeben haben, beabsichtigt Supermicro, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung so schnell wie möglich zu erfüllen", so das Unternehmen in einer Erklärung.

Es sagte auch, dass es mehr Zeit braucht, um eine neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzustellen und das Q1 2025 Formular 10-Q vorzubereiten. Das Q1 2025 Form 10-Q kann nicht abgeschlossen und eingereicht werden, bis das 2024 Form 10-K abgeschlossen und eingereicht ist.

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Sollte das Unternehmen von der Nasdaq genommen werden, wäre dies bereits das zweite Mal. Im August 2018 wurde es wegen verspäteter Einreichung von Finanzberichten von der Liste gestrichen. Im Januar 2020 wurde die Notierung wieder aufgenommen.

Fazit

Auch wenn die Anleger heute grünes Licht geben: bei Super Micro scheint derzeit nichts im grünen Bereich.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,58 % und einem Kurs von 19,61EUR auf Tradegate (18. November 2024, 17:01 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,13 $ , was eine Steigerung von +5,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer