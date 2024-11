Auf der Erfolgswelle

Zeitweise notierte die Tesla-Aktie vorbörslich rund acht Prozent in der Gewinnzone, Auslöser dürfte ein föderaler Rahmen für selbstfahrende Fahrzeuge unter US-Präsident Donald Trump sein. Aktionäre zeigen sich derweil begeistert und treiben die Tesla-Aktie nach einem erfolgreichen Ausbruch über einen seit 2021 bestehenden Abwärtstrend gegen Ende Oktober weiter in die Höhe. Dabei eilt die Aktie wieder von Hoch zu Hoch und steuert zielstrebig seinen Rekordwert aus Anfang November 2021 an.

Aktie mit Rallyefortsetzung