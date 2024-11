pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

Schmitti123 schrieb 15.11.24, 12:16

Wettumsatz ist das was gewettet wird sagen wir z.B um besser rechnen zu können 100k (die meisten kleineren Läden haben so ca 75-80k Umsatz pro Monat)

Der Hold ist das was hängen bleibt also die Marge die meistens so um die knapp 30 % rumeiert abhängig von den Ergebnissen in dem Monat aufs Jahr geglättet rel. sicher so 28-30 % . Von den also 30k Hold muss der Franchisenehmer dann meisten so je nach Anbieter 20-25 % abtreten an den lizensierten Franchisegeber- also wenn wir bei 20 % sind 6k . Die 100k um überlebensfähig zu sein ist Quatsch da jeder Laden andere Kostenstrukturen hat. ich kenne Läden die sind rel klein haben kaum 8k Kosten und machen 80k Umsatz und es reicht beim Betreiber sehr auskömmlich zu leben. Die meisten mittleren Läden haben so Kosten von 13-15k. Durch die Automatisierung vor einigen Jahren sanken die Personalkosten und damit wurde der Business erst interessant erfuhr dann jedoch durch die ganzen Regularien wieder einen Dämpfer. Die n. Jahre werden nur ein paar große Anbieter überleben - einige kleine werden aufgekauft werden & ich erwarte das die zhal der Shops insgesamt eher leicht sinkend sein wird. Nichts desto trotz reden wir über einen interessanten Markt mit 30 % Marge (wo gibts die sonst ? ) , sodass auch viele Läden verkauft werden und in den Eigenbestand gehen werden von größeren Anbietern. Als Franchisgeber wird es die Mischung machen um optimal aufgestellt zu sein - ich denke das man bei 300 Läden im Franchise auch ca 30 eigene haben sollte und dann aus dem Franchisebestand gute Läden die man länger kennt halt zukauft ab und an. Aufgrund der aktuellen Zahlen die auf den ersten Blick nicht so prickelnd daherkommen lässt sich trotzdem sehr gut erkennen das die Gesellschaft n. Jahr schwarz werden wird- ich schätze im Februar oder März 2025- normale Ergebnisse im Sport & Pferdebereich vorausgesetzt. Was andere hier teils als Nichtaktionäre reden ist Mir egal ich habe gestern zugekauft und werde die Gesellschaft noch 3-4 Jahre als Aktionär begleiten. Vieles was Größe aufbauen will braucht seine Zeit hier dauerts halt nunmehr sicherlich 1-2 Jahre länger durch diverse Umstände und dazu zählten ganz sicherlich auch teure hausgemachte Probleme ! Das wird alles zu besprechen & zu erläutern sein auf der n. HV.