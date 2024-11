Euro legt zum US-Dollar zu - Trumps Zollpläne im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0569 US-Dollar. Am Morgen hat sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0552 (Freitag: 1,0583) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9476 (0,9449) Euro.

Der Euro erholte sich so von jüngsten Verlusten. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsident am 5. November stand der Euro zum Dollar erheblich unter Druck. Am Donnerstag war die Gemeinschaftswährung erstmals seit über einem Jahr unter 1,05 Dollar gefallen. Trump hatte im Wahlkampf insbesondere höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen dürfte. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt gesagt, dass es die Währungshüter mit Blick auf Zinssenkungen nicht eilig hätten. Die Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA hatten den Dollar gestützt.