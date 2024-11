Mehr Ruhe – weniger Volatilität

Anleihen: Kurse steigen weiter

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Marktbewegende Impulse waren über weite Strecken allerdings Mangelware. Von Seiten der Konjunkturdaten kamen unterschiedliche Signale, allerdings hielten sich deren Anzahl und Auswirkungen in Grenzen. Vielfach herrschte Unsicherheit gerade in Hinblick auf die weitere Wirtschaftspolitik in den USA und deren Folgen für die Märkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe reduzierte sich im Wochenvergleich von 2,37 auf 2,35 Prozent. Die Umlaufrendite sank von 2,33 auf 2,27 Prozent.