Tschechiens Regierungschef wünscht sich Löhne wie in Deutschland In Tschechien ist 35 Jahre nach der demokratischen Wende eine Debatte über die immer noch vergleichsweise niedrigen Verdienste entbrannt. "Wir hätten Löhne wie in Deutschland oder Österreich verdient", forderte der liberalkonservative Regierungschef …