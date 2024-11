"Wir wollen bis Ende der Dekade in jedem Segment - Stadt-, Überland- und Reisebusse - elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße bringen!" (AUDIO)

Berlin (ots) - Daimler Buses präsentiert auf den eMobility Days neueste

Wer in einen Bus steigt, bewegt sich in der Regel klimafreundlich fort. Logisch,schließlich reduziert der Transport vieler Menschen in einem Fahrzeug deutlichdie CO2-Bilanz pro Person. Künftig werden Busse aber noch nachhaltiger - denndie Zukunft auf unseren Straßen wird elektrisch! Und das gilt nicht nur für Pkwmit E-Antrieb, sondern auch und gerade für Omnibusse. Vor allem Daimler Busestreibt als einer der weltweit größten Hersteller die Transformation zurElektromobilität bei Omnibussen voran. Davon konnten sich heute (18.11.24)Fachjournalisten aus ganz Europa bei auf den eMobility Days in Berlinüberzeugen. Till Oberwörder, CEO Daimler Buses, zu den Ambitionen desUnternehmens in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit:O-Ton Till OberwörderWir wollen bis Ende der Dekade in jedem Segment - Stadt-, Überland- und Reisebus- elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße bringen und Kunden anbieten. Das istdas übergeordnete Ziel. Das heißt: Der Weg geht ganz konsequent weiter und dannkommt der Punkt, dass wir auch jeden mitnehmen müssen, den man dazu braucht.Gerade wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen fürElektrifizierung zu schaffen. Und dafür ist so ein eMobility Day in Berlinperfekt geeignet, weil es halt kurze Wege für viele Entscheider sind, egal ob esjetzt eine politische Entscheidungsebene ist oder aber Kunden sind, die wir hierdie nächsten Tage begrüßen können. (0:34)Nun gehören batterieelektrisch angetriebene Linienbusse ja schon länger zumStraßenbild in unseren Innenstädten. Bei Überlandbussen vertrauten dieHersteller bislang in der Regel der bewährten Dieseltechnologie. Daimler Buseswagt nun auch in diesem Segment den Schritt in die E-Mobilität und präsentiertin Berlin erstmals den seriennahen Prototyp des vollelektrischen ÜberlandbussesMercedes-Benz eIntouro (ausgesprochen: e-intouro). Damit ermöglicht DaimlerBuses die Umstellung auf Elektromobilität nun erstmals auch für die klassischenÜberlandlinien, Schulbusfahrten und kleinere Reisen:O-Ton Till OberwörderDas Charmante am eIntouro ist, dass er eine Reichweite von 500 Kilometern hat.Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir LFP-Batterien nutzen, die eine deutlichhöhere Energiedichte haben. Und der ergänzende Aspekt ist, dass wir dieseBatterien tatsächlich auch aus dem Hause Daimler Truck beziehen können. Dasheißt, hier sind die ersten Synergien sichtbar, gerade in der Umstellung