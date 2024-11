Kursverluste zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,30 Prozent auf 131,81 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,38 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. An den kommenden Tagen stehen in der Eurozone und in den USA nur wenige Konjunkturdaten an. Erst am Freitag werden mit den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone Daten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Die Zahlen für den Monat November werden mit Spannung erwartet, da sie Hinweise geben, wie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten aufgenommen wurde.