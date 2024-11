Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

parade schrieb 16.11.24, 09:42

Hallo Niederhage,



ich gehe mal davon aus, dass die schlechten Ergebnisse dieses Jahres in die Kalkulationen der Gesellschaft Einzug gefunden haben. Ich z.B. kann es an meinen KFZ-Vers. Rechnungen erkennen, dass andere Gesellschaften die Policen entsprechend verändert haben. Und das nicht zu knapp. Genau so wird es auch die W&W gemacht haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verwaltung so etwas verschlafen hat. Allerdings kann man bei dieser Verwaltung nie ganz genau wissen.



Ich gehe ebenfalls davon aus, dass nicht jedes Jahr Jahrhundert-Wetter und -Fluten stattfinden, sodass man versicherungstechnisch von einem Normaljahr ausgehen könnte. Und in einem Normaljahr würde ich schon erwarten, dass die Gruppe 200 bis 250 Mio E verdient, was dann durchaus 2,35 E je Aktie ausmachen würde.



Die Dividende von 65 Cts sehe ich als gesichert an, weil 1. die Dividende an das Ergebnis des HGB-Abschlusses der AG gebunden ist (und das Ergebnis ist stabil), was man ja in früheren Jahren immer als Hindernis für höhere Dividenden angeführt hat, und 2. es eine Blamage wäre, wenn die Dividende gekürzt würde, denn die Dividende ist z.Zt. das einzige Argument pro W&W-Aktie.



gruss parade