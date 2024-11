Rechenzentren in Top-Lage in Deutschland Bankenkonsortium stellt Finanzierung für Mainova WebHouse Ein Bankenkonsortium bestehend aus ING, Investec, KfW, KfW IPEX-Bank, Kommunalkredit, LBBW, NORD/LB und SEB, stellt dem Rechenzentrumsentwickler und -betreiber Mainova WebHouse eine Fremdfinanzierung in Höhe von 475 Mio. EUR zur Verfügung. Mainova …