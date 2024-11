Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte Aufwind spüren!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen internationalen Indizes eine gemischte Entwicklung. In Deutschland verzeichnen die wichtigsten Indizes Verluste. Der DAX steht aktuell bei 19.175,88 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,33%. Der MDAX fällt um 0,97% auf 26.217,86 Punkte, während der SDAX mit einem leichten Rückgang von 0,10% bei 13.404,12 Punkten notiert. Auch der TecDAX zeigt sich schwächer und verliert 0,68%, womit er bei 3.331,87 Punkten steht. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes positiver. Der Dow Jones kann leicht zulegen und steht mit einem Plus von 0,03% bei 43.451,95 Punkten. Der S&P 500 zeigt eine stärkere Aufwärtsbewegung und gewinnt 0,48%, womit er aktuell bei 5.900,32 Punkten notiert. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen auf beiden Seiten des Atlantiks wider. Während die deutschen Indizes mit Verlusten kämpfen, profitieren die US-Märkte von einer positiven Stimmung und zeigen sich stabiler.Die Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.23% an, gefolgt von der Deutschen Börse mit 1.38% und der Mercedes-Benz Group, die um 1.25% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Sartorius Vz.den größten Rückgang im DAX mit -2.28%, gefolgt von Merck mit -2.51% und Vonovia, die um -2.77% fiel.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Plus von 5.10% hervor, während HENSOLDT und Aurubis mit 1.75% bzw. 1.66% ebenfalls positive Werte aufweisen.Die Flopwerte im MDAX werden von Delivery Hero angeführt, das um -4.45% fiel, gefolgt von TeamViewer mit -3.04% und Stabilus, das um -2.68% nachgab.Im SDAX dominiert SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 6.00%, während CECONOMY und RENK Group mit 4.91% und 4.64% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnen.Die größten Verluste im SDAX erlitten PVA TePla mit -5.99%, gefolgt von Energiekontor mit -4.99% und STO, das um -4.20% fiel.Im TecDAX zeigt SMA Solar Technology erneut eine starke Leistung mit 6.00%, während Nagarro und HENSOLDT mit 3.49% und 1.75% ebenfalls im Plus sind.Die TecDAX-Flopwerte werden von Energiekontor mit -4.99% angeführt, gefolgt von TeamViewer mit -3.04% und Elmos Semiconductor, das um -2.87% fiel.Im Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 1.76%, gefolgt von Verizon Communications mit 1.51% und Boeing, das um 1.46% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Nike (B) mit -2.77% angeführt, gefolgt von NVIDIA mit -1.92% und Amgen , das um -1.66% fiel.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Anstieg von 13.40% hervor, gefolgt von Tesla mit 8.35% und Vistra, das um 6.42% zulegte.Die größten Verluste im S&P 500 erlitten Palantir mit -5.14%, gefolgt von Arch Capital Group mit -4.90% und Ulta Beauty, das um -3.31% fiel.