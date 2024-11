High Tide eröffnet dritte Canna Cabana-Filiale in Hamilton (Ontario)

CALGARY, AB, 18. November 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 1508 Upper James Street in Hamilton (Ontario) diese Woche mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 187. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 73. Geschäftsstandort in der Provinz Ontario und die dritte Filiale in der Stadt Hamilton.

Dieser Canna Cabana-Laden, der in einer ehemaligen GameStop-Filiale eröffnet wird, genießt eine hervorragende Sichtbarkeit im Upper James Square, einem großen Einkaufszentrum in Hamilton. Mit wenigen Wettbewerbern in der Region finden sich an diesem neuen Standort große kanadische Discount-Einzelhändler und mehrere Schnellrestaurants. Das Geschäft in Ecklage erweitert die Präsenz von Canna Cabana auf dem florierenden Markt von Hamilton mit einer Bevölkerungsdichte von über 150.000 in einem Radius von 5 km.

„Ich freue mich sehr, die Eröffnung unseres neuesten Cabana-Geschäfts zu melden und damit unsere Reichweite im Großraum Toronto und Hamilton weiter auszubauen. Dank des gut etablierten Industriesektors, den erstklassigen Universitäten, Hochschulen und forschungsintensiven Unternehmen besitzt Hamilton viele der wichtigsten demografischen Faktoren, die für unseren Erfolg entscheidend sind. Anfang dieses Jahres haben wir mitgeteilt, dass wir unsere organischen Ladeneröffnungen intensivieren werden, und zwar mit einem Schwerpunkt auf unterversorgten Märkten mit hohem Potenzial in Ontario. Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass unser Team in diesem Jahr 25 neue Filialen in ganz Kanada eröffnet hat, darunter 19 in Ontario. Damit wurde unser Mindestziel von 20 neuen Läden übertroffen, und das bereits sechs Wochen vor Jahresende“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Seite 2 ► Seite 1 von 4