Mit Marco Klein von der Waldbund GmbH zu einem sicheren passiven Einkommen für Unternehmen (FOTO)

Köln (ots) - Mit Investitionen in Grundstücke lassen sich bei geringem Aufwandhohe Renditen erzielen - doch dabei kommt es auf das Know-how und die richtigenStrategien an. Um institutionellen Investoren ein passives Einkommen aus derVerpachtung und dem Handel mit Grundstücken zu ermöglichen, bietet Marco Kleinumfassende Betreuung und Beratung an, in deren Rahmen er wesentliche Kenntnisseund praktische Fähigkeiten für Grundstücksinvestitionen vermittelt. Warum sichGrundstücke als Anlage besser eignen als Wohnimmobilien und wie es gelingt, dieGewinne zu optimieren, erfahren Sie hier.Wer auf der Suche nach wertstabilen Anlagen ist, um den Vermögensaufbau seinesUnternehmens zu beschleunigen oder das Portfolio zu diversifizieren, spieltmeist mit dem Gedanken, in Wohnimmobilien zu investieren. Das böse Erwachenkommt dann allerdings nach dem Kauf, denn der Verwaltungsaufwand ist viel größerals gedacht und die Vermietung bringt häufig eine Menge Ärger mit sich. "DieAnleger bedenken in der Regel nicht, dass eine Wohnimmobilie regelmäßige Pflegeund Instandhaltung erfordert, wobei unerwartete Reparaturen zusätzliche Kostenverursachen können", sagt Marco Klein, Gründer und Geschäftsführer der WaldbundGmbH. "Zudem besteht ein Risiko für Leerstand und Mietausfälle, wasschlimmstenfalls auch die Liquidität der Unternehmen gefährdet.""Eine Investition in Grundstücke ist eine sinnvolle Alternative, denn sie sinddeutlich günstiger zu erwerben, wobei das Kapital durch die Verpachtung schnellwieder hereinkommt", fügt der Experte hinzu. "Der Investor hat letztlich genaudas, was er wollte: Eine wertstabile Anlage, die ihm keine Arbeit macht unddabei ordentliche Renditen einfährt." Als erfahrener Grundstücksinvestorunterstützt Marco Klein mit der Waldbund GmbH Unternehmen bei der Suche nachgeeigneten Grundstücken, optimiert deren Nutzung und erleichtert den Kauf sowieden Handel damit. Dazu hat er ein Team von Spezialisten um sich versammelt, dassämtliche Bereiche rund um die Grundstücksentwicklung abdeckt und bewährteStrategien mit den Unternehmen teilt. Marco Klein ist seit 16 Jahren alsInvestor aktiv und hat derzeit über einhundert Grundstücke in seinem Besitz. Mitder Waldbund GmbH möchte er die finanzielle Unabhängigkeit durch sichereAnlagemöglichkeiten fördern und eine Gemeinschaft von Investoren schaffen, dievoneinander lernen, um gemeinsam zu wachsen.Was die Beratung der Waldbund GmbH beinhaltetMarco Kleins Betreuung umfasst sowohl Strategien zum Buy and Hold als auch zumgewerblichen Grundstückshandel. Dabei geht es sowohl um eine individuelleUnterstützung als auch den Zugang zu bewährten Konzepten, die es Unternehmen