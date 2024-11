GEKRÖNT ALS „BEST STORY" IN GOOGLE PLAY BEST OF 2024, SOLO LEVELING ARISE LÄDT SPIELER EIN, SICH FÜR DAS LANG ERWARTETE „RAID AUF DER INSEL JEJU"-UPDATE IM VORAUS ANZUMELDEN SEOUL, Südkorea, 18. November 2024 /PRNewswire/ - Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von hochwertigen Handyspielen, hat angekündigt, dass sein Action-RPG Solo Leveling: ARISE im Rahmen des Google Play Best of 2024 in 13 Märkten …