Google stockt Mittel für KI-Grundlagenforschung auf

LONDON (dpa-AFX) - Google .org stellt zusätzlich 20 Millionen Dollar (19 Millionen Euro) bereit, um Künstliche Intelligenz in bahnbrechenden wissenschaftlichen Projekten zu fördern. Diese Summe ergänzt die 200 Millionen Dollar, die Google.org in den vergangenen fünf Jahren in KI-gestützte Projekte investiert hat, um die wissenschaftliche Arbeit zu beschleunigen. Das kündigte Google in London beim ersten "AI for Science Forum" von Google DeepMind und der Royal Society an.

Die Royal Society ist die nationale Akademie der Wissenschaften des Vereinigten Königreichs. Die unterstützten Projekte umfassen die Entwicklung neuer Kunststoffe, die Verbesserung der Krebsforschung bei Frauen und die Unterstützung von Ärzte ohne Grenzen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen.