BGH steht beim Facebook-Datenleck auf Seiten der Verbraucher / Kläger haben Ansprüche auf Schadensersatz gegen Facebook-Mutterkonzern Meta

Lahr (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich im Facebook-Datenleck auf dieSeite der Verbraucher gestellt und gegen den Facebook-Mutterkonzern Metaentschieden: Der reine Kontrollverlust über die eigenen persönlichen Datenwertet der BGH als Schaden im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)."Der bloße und kurzzeitige Verlust der Kontrolle über eigene personenbezogeneDaten infolge eines Verstoßes gegen die Datenschutz-Grundverordnung kann einimmaterieller Schaden im Sinne der Norm sein", so der BGH in seiner https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/2024218.html?nn=10690868 vom 18. November 2024. Es muss keine konkrete missbräuchliche Verwendung derDaten erfolgt sein (Az.: VI ZR 10/24). Damit ist mit der Entscheidung vom 18.November 2024 klar: Noch nie war es für Verbraucher so einfach im Fall desFacebook-Datenlecks, Ansprüche auf Schadensersatz durchzusetzen. Ein fulminanterSieg, bewertet die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer die Grundsatzentscheidung. Der BGHhat für untere Gerichte eine klare Leitlinie geschaffen und das europäischeDatenschutzrecht gestärkt. Der Facebook-Richterspruch könnte auch Auswirkungenauf andere Datenleck-Fälle haben und Klagen auf Schadensersatz erleichtern.Dr. Stoll & Sauer empfiehlt Verbrauchern, die vom Facebook-Datenleck betroffensind, eine kostenlose Erstberatung im Datenleck-Online-Check. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/entscheidung-bgh-steht-beim-facebook-datenleck-auf-seiten-der-verbraucher#paragraph--id--18963) Hier prüft die Kanzlei diemögliche Betroffenheit und die rechtlichen Möglichkeiten,Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Kanzlei hat mehrfach vorLandgerichten Schadensersatzansprüche aufgrund des Facebook-Datenlecks (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/3000-euro-schadensersatz-fuer-opfer-des-facebook-datenlecks) durchgesetzt - zuletzt 3000 Euro am LandgerichtMünchen (Az.: 47 O 461/24). Mehr Informationen zum Thema Datenleck gibt es aufunserer Website. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/datenlecks)Facebook-Datenleck: Auch für künftige Schäden haftet MetaWelche Rechtsfragen hat der BGH zum Facebook-Datenleck abschließend geklärt? DieKanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die wichtigsten Punkte des Verfahrens zusammen.- Der Bundesgerichtshof (BGH) betont in seiner Entscheidung im Verfahren (Az. VIZR 10/24), dass der faktische Kontrollverlust über personenbezogene Datenausreicht, um einen immateriellen Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO zu