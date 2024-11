Saudi-Arabien kündigt historische UNCCD-Grünzone und Thementage an, um Maßnahmen gegen die Bodendegradation zu beschleunigen Wegweisendes Business for Land Forum soll auf der COP16 in Riad Investitionen des Privatsektors für die Wiederherstellung von Land mobilisieren RIYADH, Saudi-Arabien, 18. November 2024 /PRNewswire/ - Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird eine …