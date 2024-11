North Data révolutionne l'accès aux informations économiques (FOTO)

Hambourg (ots) - North Data élargit sa plateforme avec un accès en langue

française. Les données d'entreprises détaillées et partiellement gratuites

provenant de 18 pays européens soutiennent les entreprises dans leurs décisions

stratégiques.



Lorsqu'une entreprise française a besoin d'informations fiables sur un

partenaire commercial en Allemagne ou un fournisseur en Espagne, les recherches

étaient jusqu'à présent souvent complexes et chronophages : il fallait chercher

les interlocuteurs et d'autres indicateurs clés un par un, et parfois dans une

langue étrangère. North Data apporte désormais une solution : la plateforme

fondée en Allemagne s'est étendue en France fin 2023, offrant aux utilisateurs

francophones un accès à des données d'entreprises complètes couvrant 18 pays

européens.





Une recherche facilitée pour les utilisateursNorth Data fournit des informations détaillées sur les aspects juridiques, lesindicateurs financiers et l'appartenance sectorielle des entreprises, facilitantainsi les recherches et permettant des décisions commerciales éclairées - letout via une interface conviviale. Grâce à ces données complètes, lesentreprises peuvent mieux évaluer les risques et identifier plus rapidement lesopportunités. " La valeur ajoutée de North Data réside dans l'ampleur et laportée de nos données couvrant toute l'Europe ", explique Benette Kröger,Country Manager France. " Cet angle international nous confère un avantage clairet nous assure une position solide en France. "Avec son expansion en France, North Data offre désormais à un nouveau public unaccès simplifié à des données d'entreprises de qualité. La plateforme est aussiintuitive qu'un service de streaming moderne : les utilisateurs peuventrechercher des données via une fonction de recherche intuitive, utiliser desinterfaces API ou encore effectuer des exports de données complets. Cetteextension de la plateforme souligne l'objectif de North Data : renforcer latransparence économique en Europe et rendre les informations commercialestransfrontalières plus accessibles.Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.northdata.fr .À propos de North DataNorth Data est le principal fournisseur de données d'entreprises et de donnéeséconomiques en Allemagne. Fondée en 2011, l'entreprise compte plus de 9 000clients à travers l'Europe. La plateforme est utilisée par des start-ups, desmultinationales et des investisseurs, qui recherchent des données fiables pourprendre des décisions fondées.Contact presse:Benette Krögermailto:benette@northdata.fr+49 (0) 40 609 414 328Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/177430/5911492OTS: NORTH DATA GMBH