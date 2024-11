Aktien, Gold, Zinsen: Die Trump-Revolution - warum es "krachen" wird!

Was mit Trump in den USA passiert, ist mehr als ein Regierungs-Wechsel: es ist eine Revolution, die gravierende Folgen haben wird (und bereits hat!) für die Finanzmärkte - das gilt für Aktien, Gold - und natürlich auch für die Geopolitik! Der vielleicht gravierendste Fehler ist es zu glauben, dass die kommende Präsidentschaft von Trump eine Art Wiederholung seiner ersten Präsidentschaft zwischen 2016 und 2020 sein wird - damals umgab sich "The Donald" mit tradionellen Politikern. Seine neue Präsidentschaft hingegen dürfte ungleich radikaler werden - sein engster Kreis besteht nun vielmehr aus Personen wie Musk, die eine Vision umsetzen wollen, sie wollen die USA komplett neu aufstellen. Welche Folgen hat das für Aktien, Zinsen und Gold?

