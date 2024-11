Kurse berappeln sich - Tesla führt Nasdaq-Erholung an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder etwas Halt gefunden. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte sein Minus am Montag nur kurz abschütteln und sank zuletzt um 0,16 Prozent auf 43.376,64 Punkte. Dagegen schaffte der marktbreite S&P 500 einen Kursgewinn von 0,37 Prozent auf 5.892,50 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich am Freitag besonders schwach gezeigt hatte, zog um 0,71 Prozent auf 20.539,58 Zähler an.

Börsenhändler warteten auf Hinweise, wie es unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump mit der Wirtschaft weitergehen werde und ob die Notenbank Fed wegen dessen potenziell inflationsfördernder Politik ihren Zinssenkungskurs verlangsame, hieß es am Markt. Bereits vor dem Wochenende hatten Einzelhandelsdaten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen gedämpft. Zudem blieben die Anleger mit Blick auf die am Mittwoch nachbörslich erwarteten Nvidia -Zahlen vorsichtig.