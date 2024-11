ARISE LÄDT SPIELER EIN, SICH FÜR DAS LANG ERWARTETE "RAID AUF DER INSEL JEJU"-UPDATE IM VORAUS ANZUMELDEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und

Herausgeber von hochwertigen Handyspielen, hat angekündigt, dass sein Action-RPG

Solo Leveling: ARISE im Rahmen des Google Play Best of 2024 in 13 Märkten

weltweit, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Mexiko, mit der

"Best Story" ausgezeichnet wurde.



Mit den Best of 2024 Awards von Google Play werden die bemerkenswertesten Apps

und Spiele des Jahres in verschiedenen Kategorien wie "Best Multiplayer", "Best

Pick Up & Play", "Best Indies" und mehr ausgezeichnet. Solo Leveling: ARISE ist

der Gewinner in der Kategorie "Best Story" und wurde für seine fesselnde

Erzählung und die mitreißende Geschichte, die Fans auf der ganzen Welt

begeistert, ausgezeichnet.





