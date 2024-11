RENK Group - Aktie im Rampenlicht - 18.11.2024

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -20,74 % verkraften.

Mit einer Performance von +6,99 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Der Dax hat am Montag nach einer kleinen Berg- und Talfahrt fast unverändert geschlossen. Die Trendsuche setzte sich so zu Wochenbeginn fort. Der deutsche Leitindex ging mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 19.189,19 Punkte aus dem Handel. Der …

An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-Märkte stabiler und im Aufwind.

Die Trendsuche im Dax setzt sich zu Beginn der neuen Woche fort: Nach stärkeren Schwankungen in den vergangenen Tagen gab der deutsche Leitindex am Montag seine anfangs verbuchten Gewinne ab. Am Nachmittag verlor er 0,42 Prozent auf 19.130,51 …