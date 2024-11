Supermicro liefert direkt flüssigkeitsoptimierte NVIDIA Blackwell Lösungen

San Jose, Kalifornien und Atlanta (ots/PRNewswire) - Supermicros SuperClusters

mit NVIDIA HGX TM B200 8-GPU, NVIDIA GB200, NVL4 und NVL72 Systemen bieten eine

beispiellose KI-Rechendichte



Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von

IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt den

leistungsstärksten SuperCluster an, eine End-to-End-KI-Rechenzentrumslösung mit

der NVIDIA Blackwell-Plattform für die Ära der generativen KI im

Billionen-Parameter-Maßstab. Der neue SuperCluster wird die Anzahl der NVIDIA

HGX B200 8-GPU-Systeme in einem flüssigkeitsgekühlten Rack deutlich erhöhen, was

zu einer starken Erhöhung der GPU-Rechenleistung im Vergleich zu Supermicros

aktuellen branchenführenden flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX H100- und

H200-basierten SuperClustern führt. Darüber hinaus erweitert Supermicro das

Portfolio seiner NVIDIA Hopper-Systeme, um die schnelle Einführung von

beschleunigtem Computing für HPC-Anwendungen und Mainstream-KI in Unternehmen zu

fördern.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Long 72,25€ 0,74 × 10,29 Zum Produkt Short 87,65€ 0,78 × 9,51 Zum Produkt