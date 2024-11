Aramco, SINOPEC und Fujian Petrochemical legen den Grundstein für ein neues Raffinerie- und Petrochemieprojekt in China

Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Downstream President, sagte: „Aufbauend auf unseren guten Beziehungen zu SINOPEC und Fujian Petrochemical erweitert der heutige Spatenstich das wachsende Downstream-Investitionsportfolio von Aramco in China weiter. Wir werden mehr als eine Million Barrel unseres Rohöls pro Tag an diese Anlagen mit hoher chemischer Umwandlung in China liefern und damit die Rolle von Aramco als zuverlässiger und langfristiger Partner bei der Entwicklung Chinas stärken. Dies ist auch ein Fortschritt für unsere Strategie der Umwandlung von Flüssigkeiten in Chemikalien, mit der wir einen größeren Teil unseres Rohöls zur Deckung der weltweit steigenden Nachfrage nach petrochemischen Produkten einsetzen wollen."

Ma Yongsheng, Vorsitzender von SINOPEC, sagte: „Sowohl SINOPEC als auch Aramco engagieren sich für die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Erdöl- und petrochemischen Industrie. Die Beteiligung von Aramco liefert langfristig zuverlässige und wettbewerbsfähige Rohstoffe für das Projekt und fördert die gesunde Entwicklung der petrochemischen Basis von Gulei weiter. Die erfolgreiche Zusammenarbeit bei diesem Projekt stellt einen neuen Meilenstein in der strategischen Allwetter-Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien dar, wobei der Schwerpunkt auf einem stärkeren Inlandsverkehr und der Strategie des Parallelverkehrs liegt."

Seite 2 ► Seite 1 von 3