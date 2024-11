SINGAPUR-INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR KATASTROPHEN- UND NOTFALLMANAGEMENT (SIDEX) 2025

SINGAPUR, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Die asiatisch-pazifische Region, die weltweit am stärksten von Katastrophen bedroht ist, sieht sich wachsenden Bedrohungen durch den Klimawandel gegenüber. Die Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen nimmt zu, was die dringende Notwendigkeit einer verbesserten globalen Bereitschaft verdeutlicht. Die erste Singapore-International Disaster & Emergency Management Expo (SIDEX) 2025, die von der COSEM (der Genossenschaft der Singapore Civil Defence Force) organisiert und von der Singapore Civil Defence Force unterstützt wird, ist eine zeitgemäße Initiative, die Experten zum Austausch von Fachwissen in diesem Bereich zusammenbringt.

Die SIDEX2025 findet vom 19. bis 21. November 2025 auf der Singapore Expo statt und läuft parallel zur 8. Singapore-Global Firefighters and Paramedics Challenge, die von der Singapore Civil Defence Force organisiert wird und immer wieder Feuerwehrchefs, Leiter des Katastrophenschutzes und Notfallhelfer aus aller Welt anzieht. SIDEX 2025 wird auf diesen etablierten Netzwerken aufbauen, um eine sorgfältig kuratierte dreitägige Konferenz und Ausstellung zu veranstalten, die Wissensaustausch, Zusammenarbeit und Innovation verbindet.