ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Waffen für die Ukraine:

"Die Raketen dürften der Ukraine helfen, Nachschublinien Russlands zu unterbrechen, Waffenlager und Flughäfen zu beschießen. Allerdings wäre es vermessen, davon eine entscheidende Wende des Krieges zu erwarten. Das tiefe russische Hinterland, gar die Hauptstadt Moskau, können sie nicht erreichen. In Deutschland wird nun wieder die Debatte darüber Fahrt aufnehmen, ob auch Deutschland weitreichende Waffen für den Einsatz gegen Ziele in Russland genehmigen sollte. Kanzler Scholz hat bei der Freigabe bestimmter Waffengattungen immer nur gemeinsam mit den USA agiert. Wie es scheint, wird er in dieser Frage aber zum ersten Mal anders entscheiden - und abwarten, welche Folgen die Übertretung der roten Linie hat, die Russland dafür gezogen hat."/DP/jha