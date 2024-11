China und Brasilien vertiefen ihre Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung

BEIJING, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Brasilien hat im Dezember 2023 offiziell die einjährige Präsidentschaft der G20 übernommen, die unter dem Motto „Building a just world and a sustainable planet" steht. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung Brasiliens und Chinas, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und zu den globalen Bemühungen um eine Transformation zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen.

In den letzten Jahren haben die beiden Länder ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie erneuerbare Energien, Raumfahrttechnologie und nachhaltige Landwirtschaft verstärkt und arbeiten gemeinsam an der Förderung der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.