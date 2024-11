Goldinvest.de Oberirdische Silberlager leeren sich in dramatischem Tempo In beispiellosem Tempo leeren sich derzeit die oberirdischen Silberlager. Bislang waren es die großen Metallbörsen in London und New York gewohnt, dass nur eine sehr kleine Menge des an den Märkten gehandelten Silbers am Ende der Laufzeit des Kontrakts physisch an den Käufer ausgeliefert werden musste. Es genügte also, nur wenig Silber physisch vorzuhalten, um diesen Bedarf zu decken.