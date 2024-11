Pullback erfolgreich gemeistert

Kurzfristig lässt sich für Gold noch gewisses Aufwärtspotenzial zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 2.634 US-Dollar und darüber an das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 2.694 US-Dollar skizzieren. Spätestens ab diesem Punkt sollten jedoch wieder Verluste zwingend eingeplant werden, insgesamt könnte aus der Kursentwicklung seit Mitte September sogar eine SKS-Formation hervorgehen und das Edelmetall auf mittelfristige Sicht belasten. Geht es dagegen in dieser Woche noch unter ein Niveau von 2.483 US-Dollar talwärts, würden unmittelbare Abschlagsrisiken zunächst auf den EMA 200 bei 2.428 US-Dollar und darunter 2.360 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Neuerliche Short-Chancen auf den Gold-Future ergeben sich nach aktueller Auswertung um 2.658 und darüber 2.694 US-Dollar, falls an dieser Stelle sich Umkehrmuster auf der Oberseite zu erkennen geben. Zum Einsatz könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 22,0 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DQ9RR9 zum Einsatz kommen und birgt bei einem Rücksetzer zurück auf 2.531 US-Dollar eine mögliche Renditechance von 70 Prozent. Ein weiteres Ziel darunter könnte sogar am EMA 200 bei 2.428 US-Dollar liegen. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Verlaufshochs der nächsten Tage orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.