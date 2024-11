Doppelhoch immer wahrscheinlicher

Eigentlich wurde das Doppelhoch durch den Rückfall auf Wochenbasis unter das Niveau von 167,38 US-Dollar bereits in der Vorwoche bestätigt, weitere Verluste sind unter einem Niveau von 162,25 US-Dollar auf Tagesbasis daher stark anzunehmen und könnten Broadcom in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 150,46 US-Dollar weiter talwärts schicken. Genau dieses Szenario würde sich für den Aufbau einer kurzzeitigen Short-Position anbieten, hiervon unberührt bliebe der übergeordnete und seit 2022 bestehende Aufwärtstrend. Spätestens ab 130,00 US-Dollar sollte wieder eine längere Erholung bei Broadcom zustande kommen. Auf der Oberseite würde es mindestens einen Sprung über das letzte Verlaufshoch aus Anfang November bei 185,05 US-Dollar bedürfen, um Kurspotenzial an 198,67 US-Dollar freizusetzen und damit die übergeordnete Rallye störungsfrei voranzutreiben.

Trading-Strategie: