Dax kaum verändert erwartet - Thyssenkrupp im Fokus

Gleich Mittag und was haben wir? XC am Freitag war 19.210, aktuell bei 19.205.....Auf das vom Forums-Guru angekündigte "Bullenfest" wird also weiterhin gewartet..... wahrscheinlich nicht nur heute.Am Mittwoch kommen die Quartalszahlen von Nvidia. Diese dürften für Bewegung sorgen, schließlich ist Nvidia mit wahnwitzigen 7,2% im SPX und sogar 8,8% im Nasdaq100 gewichtet.Heute und Morgen sollte sich also niemand über wenig Action wundern.Jederzeit mögliche geopolitische schwarze Schwäne natürlich nicht eingerechnet. 😎