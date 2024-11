SMCI: Delisting vorerst abgewendet – Aktie haussiert um 40 Prozent

SMCI-Aktien werden bis zur Überprüfung des Plans an der Börse bleiben. Die Aktie stieg am Montag nach der Bekanntgabe des Plans um etwa 40 Prozent auf über 30 US-Dollar an. Bereits im regulären Handel waren die Titel um rund 16 Prozent gestiegen.

Super Micro Computer gab am späten Montag bekannt, dass es der Nasdaq einen „Compliance-Plan“ vorgelegt habe, um seinen Antrag auf eine Verlängerung der Einreichungsfrist zur Aufrechterhaltung seiner Börsennotierung zu unterstützen, und kündigte einen neuen Wirtschaftsprüfer an.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass BDO USA mit sofortiger Wirkung zu seinem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ernannt wurde.

"BDO ist eine hoch angesehene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit globalen Fähigkeiten. Dies ist ein wichtiger nächster Schritt, um unsere Finanzberichte auf den neuesten Stand zu bringen, eine Anstrengung, die wir sowohl mit Sorgfalt als auch mit Dringlichkeit verfolgen", kommentierte CEO Charles Liang in einer Erklärung.

Super Micro ist mit der Einreichung seines Jahresabschlusses 2024 bei der SEC in Verzug und sagte Anfang des Monats, dass das Unternehmen nach einem neuen Wirtschaftsprüfer sucht, nachdem sein bisheriger Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young, im Oktober zurückgetreten ist. Ernst & Young war neu in dem Job und hatte gerade Deloitte & Touche als Super Micros Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im März 2023 abgelöst.

Super Micro teilte der Nasdaq mit, dass es in der Lage sein wird, seinen Jahresbericht für das am 30. Juni endende Jahr und seinen Quartalsbericht für den am 30. September endenden Zeitraum einzureichen. Das Unternehmen sagte, dass es an der Nasdaq notiert bleiben wird, bis die Börse den Plan zur Einhaltung der Vorschriften überprüft hat.

Die Aktie war von April bis Anfang August der beste Wert im S&P 500, da sie von einer Welle der Begeisterung für Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz profitierte. Die reguläre Sitzung am Montag beendete die Aktie mit einem Rückgang von 24 Prozent im bisherigen Jahresverlauf.

Am Montag gab Super Micro auch bekannt, dass das Unternehmen Produkte mit Nvidias KI-Chip der nächsten Generation namens Blackwell verkauft. Das Unternehmen konkurriert mit Anbietern wie Dell und Hewlett Packard Enterprise bei der Verpackung von Nvidia-KI-Chips für den Zugriff anderer Unternehmen.

Zum Zeitpunkt des Rücktritts von EY sagte Super Micro, dass die Umsätze hinter den Erwartungen der Investoren zurückbleiben würden und dass es noch nicht sicher sei, wann es seinen letzten Jahresbericht vorlegen würde. Das Unternehmen bildete einen Ausschuss, der seine Finanzkontrollen untersuchte und erklärte, er habe keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten gefunden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion