Evotec: Sell – Kursziel 4 Euro, warnt die die Deutsche Bank

Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Evotec trotz des Übernahmeinteresses von Halozyme mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sell" belassen. Friedrichs merkte an, dass sich die Aktie von Evotec in einer besonderen Lage befinde, wobei die Spekulationen um eine mögliche Übernahme bereits zu einer Loslösung des Kurses von den zugrundeliegenden Fundamentaldaten geführt haben. Friedrichs unterstreicht, dass sein Kursziel von den Übernahmegerüchten unbeeinflusst bleibt.

Die US-amerikanische Biotechnologiefirma Halozyme Therapeutics hat ein Kaufangebot für Evotec eingereicht. Nach Börsenschluss am Donnerstag wurde Evotec ein Angebot von 11 Euro pro Aktie in bar unterbreitet, was einer Unternehmensbewertung von 2 Milliarden Euro entsprach. Am Freitag haussierten die Titel in der Folge um über ein Fünftel und schlossen den Handel bei 10,47 Euro.