clearvise: Deutliche Zuwächse ab 2025

Während Umsatz und operatives Ergebnis im Jahr 2024 vor allem wegen des letztjährigen Verkaufs von zwei Windparks in Finnland und niedriger Strompreise in Deutschland deutlich unter dem Vorjahr liegen werden, seien ab 2025 dank dem fortgesetzten Portfolioausbau wieder deutliche Zuwächse absehbar. Konkret gesichert worden seien schon ein Solarpark in Frankreich mit 36,4 MWp, der Ende des Jahres bereits den Betrieb aufnehmen solle, sowie drei italienische Projekte (mit rd. 30 MWp) und ein weiteres PV-Projekt in Frankreich (70 MWp, Anteil 70 Prozent), deren Baubeginn noch ausstehe.

Insgesamt treibe clearvise die Expansion mit einer schlüssigen Strategie voran. Das Management setze im Moment schwerpunktmäßig auf Entwicklungspartnerschaften, was gegenüber dem Kauf fertiger Objekte überdurchschnittliche Renditen ermögliche. Im Analysten-Modell resultiere daraus ein unveränderter fairer Wert von 3,00 Euro je Aktie, der ein hohes Aufwärtspotenzial biete.

Aktuell werden am Markt einseitig die Effekte niedriger Strompreise eingepreist und die Wachstumschancen des Unternehmens nicht adäquat berücksichtigt. Die Analysten gehen davon aus, dass sich das früher oder später wieder ändere, und bekräftigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2024 um 8:35 Uhr)

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 3,00 EUR